Veïns de Ciutat Jardí recorren la llicència a un restaurant asiàtic

Veïns de Ciutat Jardí que resideixen al voltant del nou restaurant de menjar asiàtic situat davant de l’hospital Arnau de Vilanova i annex a l’hotel B&B han presentat un recurs de reposició davant de la Paeria contra la concessió de la llicència d’obertura. L’escrit demana la suspensió del decret d’alcaldia que va atorgar el permís el 19 de febrer passat i el qualifica d’“un autèntic despropòsit” que “vulnera l’ordenament jurídic aplicable”.

Destaca que la comparació entre l’informe tècnic de l’octubre passat, en el qual es va basar l’ajuntament per denegar l’obertura del restaurant, i el de principis de febrer, que estima les al·legacions presentades per la firma titular del complex, evidencia “que s’ha produït un gir de 180 graus per unes al·legacions de l’empresa promotora que en cap cas no justifiquen aquest canvi”.

El quid de la qüestió rau que la Paeria va estimar les al·legacions de l’empresa Alimentpecuar SL, que argumentava que el restaurant és complementari i no independent de l’hotel, per a la qual cosa va obrir un accés directe entre ambdós.

Per la seua banda, els veïns afirmen que en cap cas no és així. I com van fer en el seu dia, subratllen que el Pla General Municipal vigent i el Pla de Millora Urbana que regula aquest sector de Ciutat Jardí no permeten un restaurant. Alhora, indiquen que el restaurant té tots els serveis per funcionar independentment de l’hotel, malgrat que hi hagi un accés entre els dos, i que aquest, de categoria Basic, ja té cafeteria i està en servei des del setembre, la qual cosa també prova que no necessita el restaurant.

Per la seua part, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va afirmar ahir que han concedit el permís perquè la promotora ha corregit “les carències” que van motivar la denegació inicial del permís, a l’obrir un accés interior, i que han prohibit que el restaurant pugui tenir un servei take away. “Les finestres estan fetes i no es poden prohibir, però sí el take away”, va assenyalar. A més, va indicar que l’accés viari previst per a aquesta finalitat només servirà per a vehicles que deixin o recullin clients de l’hotel. Per una altra banda, Iglesias va precisar que “analitzarem bé” el recurs.