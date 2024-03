La majoria de taxes de serveis educatius a Lleida pujaran un 5,8% i algunes, fins al doble

El cost dels serveis educatius que ofereix la Paeria s’encarirà el curs vinent un 5,8% en general, però en alguns casos s’aplicarà un arredoniment a l’alça i en d’altres, la pujada de les taxes serà molt més elevada i fins i tot arribaran a doblar-se. És el cas de les ludoteques, en les quals la matrícula passa de 22 euros l’any a 35 i s’hi afegeixen 15 euros més per a material.

Així es va informar ahir en la comissió de Bon Govern i la tinenta d’alcalde Carme Valls va defensar que les ordenances municipals corresponents a aquestes taxes no s’actualitzaven des del 2022 i que els increments que en percentatge són més elevats corresponen a quantitats petites que no arriben als 3 euros mensuals. Junts hi va votar a favor amb el govern del PSC; ERC, en contra; i el PP, Vox i Comú es van abstenir.Valls va afegir que han actualitzat l’índex de renda de suficiència de Catalunya que serveix de base per modular les tarifes de les escoles bressol, que a partir del setembre oscil·laran entre els 25 i els 212 euros al mes. Aquest curs són d’entre 23 i 200. La matrícula puja de 55 a 60 euros i el menjador passa de 124 a 132 euros, i Valls va remarcar que no s’ha repercutit en el preu les millores incloses en el servei, com que el menú contingui més productes de l’Horta. S’elimina la tarifa de mig mes (de 70 euros) i se’n crea una de 100 euros per a juny i setembre. El servei de menjador esporàdic passa de 8 a 10 euros. També s’anul·la el servei d’acollida de 17.00 a 17.30 perquè no tenia demanda, assegura Valls. La taxa per a material puja de 35 a 45 euros. Un altre servei que pateix una notable pujada és el cost per curs a l’Escola d’Art Municipal, que passa de 433,30 € a 500.

A més, la regidora va subratllar que apliquen bonificacions a famílies nombroses o monoparentals, a les que tenen informe de serveis socials i també per discapacitat. En aquest sentit, s’incorporarà la proposta de Junts d’aplicar una del 20% si la discapacitat reconeguda és igual o superior al 33%, i del 50% si arriba o supera el 65%. També va proposar, i el govern del PSC ho va acceptar, una bonificació del 75% per a les persones amb discapacitat igual o superior al 65% al Conservatori i l’Escola de Música, l’Escola d’Art i l’Aula de Teatre.

ERC considera que aquests augments de taxes són un atac a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats.D’altra banda, la comissió va donar llum verda a tots els tràmits perquè l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana assumeixi la gestió del pàrquing de Sant Joan a partir d l’1 d’abril.

Rebuts pendents per 1,4 milions i romanent de 942.240 euros

L’equip de govern va donar compte a la comissió de la liquidació del passat exercici, que es va saldar amb un romanent de tresoreria de 942.240 euros per a despeses generals, però amb factures pendents per 1,4 milions d’euros. La majoria corresponen a despeses de llum i gas de tota mena d’edificis municipals, com locals socials o escoles, entre d’altres. No obstant, la gestió dels residus en genera més de la tercera part del total. Així, el rebut més abundant, de 414.723,10 euros, és un que es deu al Consorci de Residus del Segrià pel tractament de residus, i n’hi ha un altre també d’aquest organisme de 91.048,44 euros pel cànon del mes de setembre passat. Els ingressos de la Paeria el 2023 es van elevar finalment a 190.965.891 euros i les despeses, a 193.064.295 euros, amb un resultat pressupostari negatiu de 2.098.404 euros i un ajustat positiu de 5.628.804 euros.