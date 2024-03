Inaugurat el nou baixador del polígon de Lleida, que espera tenir uns 23.000 usuaris a l'any

La consellera de Territori, Ester Capella, va inaugurar ahir el nou baixador del polígon industrial El Segre de Lleida, que serà una parada més de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre Lleida i la Pobla de Segur i que espera tenir uns 23.000 usuaris a l’any. Així ho va assegurar el president d’FGC, Toni Segarra, que va detallar que aquesta estimació de viatgers se sumarà als 370.000 que va registrar l’any passat la línia Lleida-la Pobla, una xifra rècord. També va remarcar que aquest equipament és “una reivindicació històrica” dels empresaris del polígon i que donarà servei tant als treballadors de la zona com als veïns de la partida de Grenyana i per visitar el Molí de Cervià i la Mitjana. D’altra banda, va afegir que el fet de disposar d’un pàrquing per a cotxes i bicicletes, que estarà gestionat per FGC, “també ofereix la possibilitat d’aparcar aquí i entrar a Lleida amb tren”.

Segarra va recordar que el baixador, així com el pàrquing i l’accés per als vianants que el connecta amb l’avinguda Indústria, ha costat 435.000 euros finançats amb els fons Next Generation i les obres han durat quatre mesos. L’andana té una longitud de 80 metres i una amplada de 3 i té una marquesina, mentre que l’aparcament es troba a l’accés per l’avinguda Indústria. El bitllet senzill per anar des de l’estació de Lleida fins al polígon costa 1,75 euros i la parada és facultativa, és a dir, que s’haurà de prémer el botó de parada tant per baixar si van al tren com per pujar si l’esperen a l’andana.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair la tasca a la Generalitat i va avisar que la seua intenció és proposar més parades d’aquesta línia, ja que “és més barat fer un baixador com aquest que una estació de metro”. Per la seua part, Capella va remarcar que aquesta nova estació millora el servei de transport públic del país i va lloar la gestió d’FGC, ja que la línia Lleida-la Pobla ha anat guanyant usuaris a mesura que han augmentat freqüències i millorat serveis. “La necessitat de millorar el nostre transport públic és evident i una política de país per poder afavorir l’equilibri territorial i garantir l’equitat de la ciutadania viva on visqui”, va assegurar la consellera, que va remarcar que Lleida “és clau per al sistema ferroviari català”. En aquest sentit, Capella va dir que adequaran el taller ferroviari del Pla de Vilanoveta i que les noves estacions d’autobusos Tàrrega i Lleida “seran una realitat”.

La nova línia Lleida-Cervera, amb 11.500 viatgers en un mes

La línia RL3 de Rodalies que connecta Lleida amb Cervera ha registrat 11.500 viatgers des de la inauguració el passat 8 de febrer. Així ho va assegurar la consellera de Territori, Ester Capella, que va assenyalar que la línia amb Manresa, l’R-12, que uneix Lleida amb Barcelona, ha tingut 25.500 usuaris aquests últims trenta dies. “La suma total de les dos línies ja supera els 37.000 viatgers mensuals, cosa que implica un increment del 29% respecte al mateix període de l’any passat, quan encara no existia l’RL3”, va remarcar Capella, que es va comprometre a continuar avançant en la millora dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i a fer efectiu el traspàs de Rodalies. “Volem exercir totes les competències”, va asseverar Capella, que va recordar que a partir de l’any 2025 FGC passarà a gestionar la línia de Manresa i hi operaran quatre nous combois que han costat 44 milions d’euros.