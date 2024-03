L'hospital Santa Maria de Lleida trasllada a una nau al barri de Cappont la seua àrea administrativa

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Desenes d’empleats administratius de l’empresa pública Gestió de Serveis Socials (GSS) que fins ara treballaven a l’hospital Santa Maria han estrenat les oficines del local de 4.500 m² que la firma ha llogat a Cappont per alliberar espais a l’hospital i poder ampliar l’àrea de Salut Mental. Així, el trasllat ha permès començar obres a l’hospital per convertir despatxos en àrees assistencials. En un primer moviment es traslladaran uns 50 treballadors de Recursos Humans, Direcció Econòmica i Financera, Infraestructures i Qualitat, així com dels sistemes d’informació i l’assessoria jurídica.

L’edifici, situat al carrer Mequinensa, té tres pisos. La planta baixa està formada per un espai diàfan amb capacitat per a gairebé cent persones situades en taules contigües i separades per armaris. També inclou despatxos i sales de reunions. Al soterrani hi ha un gran aparcament, i al primer pis un magatzem compartit amb l’hospital Arnau. Els sindicats són crítics amb la ubicació de l’equipament, lluny del Santa Maria, així com amb el preu del lloguer, d’1.931.160 euros per 10 anys. “La plantilla no està gens contenta i l’edifici no és eficient, costarà molt escalfar-lo i refrigerar-lo”, afirma la portaveu de CCOO Helena Motos. “La confidencialitat es perd en un espai tan obert”, va afegir Santiago Miguelsanz, portaveu de Metges de Catalunya.

D’altra banda, el delegat de Salut, Raül Llevot, va fer balanç ahir dels seus quinze mesos de gestió i va assegurar que a Lleida “estem ben dotats” de professionals mèdics, encara que va admetre que “sempre en fan falta més”. Va destacar la prioritat del departament a l’“apostar per l’equitat territorial” entre el pla i el Pirineu, i va indicar que preveuen que el final de les obres del nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova no es demori més enllà de l’últim trimestre d’aquest any. Va afegir que l’ampliació del CAP de la Bordeta i el nou de Mollerussa estaran a punt al maig, i l’ampliació del de Tàrrega al setembre o l’octubre. Al Pirineu, Salut va destacar la posada en marxa del servei d’avortament quirúrgic a tots els hospitals.