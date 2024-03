Grup Jorge aparca la inversió de 12 milions d'euros al Pla de Vilanoveta

L’empresa càrnia Grup Jorge, propietària de l’escorxador de Mollerussa, ha aparcat el projecte de construir un centre de distribució a l’estació ferroviària de mercaderies del Pla de Vilanoveta, a Lleida. Segons ha pogut saber aquest diari, la sol·licitud de llicència que havia presentat en el seu dia davant de l’ajuntament per poder dur a terme les obres ha caducat després que hagi renunciat a tirar endavant amb la tramitació. La Paeria va informar, en una jornada sobre transport per tren celebrada a la Cambra de Comerç el desembre del 2022, que la inversió pressupostada en aquesta actuació era de 12 milions i que aquestes instal·lacions havien de servir per transportar la producció dels seus escorxadors del Pla d’Urgell i de la Franja per tot Europa aprofitant la connexió ferroviària amb Tarragona i Barcelona. Fonts municipals van assenyalar dies enrere que esperen que no es tracti d’una renúncia definitiva, sinó d’un canvi de prioritats de l’empresa i que més endavant pugui dur-se a terme.

L’estació del Pla de Vilanoveta, que va estar anys inactiva, està operativa des de l’any 2019, quan Railway SLU, filial de la companyia Maersk –un gegant mundial del transport, especialment el marítim– es va instal·lar amb la previsió que fos el punt de sortida de prop de 15.000 contenidors anuals. La terminal va viure una altra transformació, en aquest cas de pèrdua de patrimoni històric, l’abril del 2022, quan Adif, ens gestor de les infraestructures ferroviàries, va enderrocar l’històric edifici de la seua estació, d’estil noucentista. Aquesta demolició no requeria permís de l’ajuntament perquè l’immoble encara no estava catalogat com a bé d’interès històric i artístic i les obres de la xarxa ferroviària estan exemptes de la llicència municipal. Adif es va limitar a comunicar a la Paeria que executaria la demolició perquè l’estació es trobava en estat de ruïna.