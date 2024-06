La Paeria obrirà al setembre un nou centre operatiu de la Guàrdia Urbana al Barri Antic de Lleida

L’ajuntament de Lleida obrirà aquest setembre un centre operatiu de la Guàrdia Urbana al centre cívic de l’Ereta per millorar la seguretat del Centre Històric. Un anunci que arriba setmanes després que s’obrís un equipament idèntic a la Mariola i que ha fet aquest matí l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la seua intervenció en el ple sobre l’estat de la ciutat.

Una sessió en el que la seguretat ha estat el focus central del debat i en la que el govern del PSC ha tret pit dels projectes i mesures impulsades el seu primer any de mandat, mentre que l’oposició li ha retret que la ciutat està més bruta i és més insegura que el juny del 2023.

"M’he trobat obstacles, però no m’he queixat i he assumit projectes del mandat anterior que no compartia pel bé de la ciutat", ha dit Larrosa tot just començar, posant com a exemple les obres de la nova estació d’autobusos o la reforma de l’avinguda de Prat de la Riba. Ha remarcat que en tot just un any han expedit 2.461 permisos d’obra, que han complert el 91% de les 134 mesures que van anunciar quan van formar govern i que han firmat el decret d’adhesió per garantir l’empadronament a Lleida d’acord a la normativa de la Generalitat.

Quant a la seguretat, ha recordat que el 2023 "els fets delictius es van reduir un 9%" la posada en marxa de les patrulles de proximitat i l’augment de vigilància en l’Horta. D’altra banda, ha mostrat la seua disconformitat amb l’actual contracte de manteniment de la jardineria i ha celebrat que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha recuperat la seua estabilitat econòmica.

Per la seua part, el cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, ha començat la seua intervenció assegurant que Lleida "ha passat de ser la capital dels okupes en el mandat anterior al de la delinqüència en est" i que les accions del govern "ens han portat al caos". Ha afegit que "les polítiques del bonisme han portat una Lleida més bruta, incívica i insegura" i va asseverar que aquesta situació "se soluciona amb polítiques de sentit comú".

La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, ha fet la intervenció més dura de la sessió, posant-lo a Larrosa un 3,5 de nota del seu primer any de govern "basant-nos en els compromisos que va assumir al principi del mandat" i li ha retret que "porta tot l’any fent anuncis, però no ha fet res". Ha afegit que "de no haver estat pels projectes que vam impulsar en el mandat anterior, amb ERC al govern, avui vindria amb la motxilla buida".

En la seua segona intervenció, Freixanet ha dit que Larrosa "és un mestre del fum i les paraules buides" i que "la realitat és que s’ha demostrat que és un alcalde que menteix". Una afirmació que Larrosa ha demanat de retirar i que posteriorment li ha respost assenyalant que els republicans "van enganyar a la ciutadania" quan van governar, recordant-los que havien pressupostat erròniament el nou pavelló de la Fira i que tenien 2,8 milions d’euros en factures pendents de tramitar.

Al seu torn, la tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va recordar a ERC que "durant el seu mandat tenien llestes per instal·lar les càmeres de vigilància al carrer Sant Antoni i no ho van fer i no van posar en marxa els drons de la Guàrdia Urbana", mentre que en matèria de neteja "l’únic que van fer va ser posar la recollida porta a porta a Pardinyes, que no ha funcionat, i no van escriure ni una línia del nou contracte de neteja, un fet que ens ha obligat a prorrogar-lo dos anys més".

D’altra banda, la portaveu de Junts, Violant Cervera, ha destacat que des de l’inici del mandat "vam triar fer una oposició constructiva en lloc de destructiva, que hagués estat el més còmode" i ha reafirmat el seu compromís "de ser socis de la ciutat encara que sabem que això ens posa a la diana d’altres grups de l’oposició, que en algunes ocasions han acabat en atacs personals."

Ha recordat que part dels projectes que s’estan acabant ara els van impulsar ells en l’anterior mandat i ha lamentat que el govern "no ha estat del tot diligent" amb la tramitació del pla de l’estació. Per la seua part, la portaveu de Vox, Glòria Rico, ha dit que "no podem continuar veient la degradació de Lérida" i que l’augment de la inseguretat es deu a la immigració il·legal. així com a "les polítiques d’esquerres, el sobiranisme i una dreta permissiva".

La seua homòloga del Comú, Laura Bergés, ha dit que al govern "li falta mà esquerra i li sobra mà dreta". Ha criticat que la millora de la seguretat se centri a posar més agents i no reforçar les polítiques d’acció social i comunitàries i que "tenim un problema de degradació als barris, d’empobriment de la població i de cohesió social i mentre això segueixi així no tindrem una ciutat més neta i segura".