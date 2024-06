Aquests són els instituts de Lleida amb més alumnes amb una nota de 9 o més a la selectivitat

Segons la informació del departament d’Universitats, hi ha en total 52 alumnes lleidatans amb un 9 o més en la fase general de les Proves d'Accés a la Universitat, les PAU, (comptant la millor nota del pla i del Pirineu) i els centres amb més són l’Episcopal i el Claver de Lleida i l’Arrels II de Solsona, amb cinc cada un. L’institut Josep Lladonosa de Pardinyes en té quatre, i Gili i Gaya, Màrius Torres, Lestonnac i Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, tres. Els segueixen amb dos Mater Salvatoris i Maristes de Lleida i el del Pont de Suert. Amb un: els centres de la capital Institució Lleida, Manuel de Montsuar, Caparrella, Torre Vicens i Mirasan, i també els centres Ciutat de Balaguer i Vedruna de Balaguer; Francesc Ribalta de Solsona; Alfons Costafreda, Manuel de Pedrolo i Vedruna de Tàrrega; Hug Roger III de Sort; Antoni Torroja de Cervera; Canigó d’Amacelles i Joan Solà de Torrefarrera.

Cent per cent d’aprovats al Jussà i el Solsonès

Per comarques, han aprovat la fase general de la selectivitat el cent per cent dels estudiants procedents de Batxillerat del Pallars Jussà (49 alumnes) i del Solsonès (69). Així mateix, l’han superat el 98,08% dels del Pla d’Urgell (97 estudiants), el 98,37% dels del Segrià (1.026), el 97,47% de la Segarra (77), 97,35% de la Noguera (147), i 96% de l’Urgell (168). El departament d’Universitats no va facilitar dades de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.