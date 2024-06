Consulta pública per regular els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics

L’ajuntament està estudiant implantar un reglament específic sobre l’ús dels punts de recàrrega dels vehicles elèctrics de la ciutat i ahir va obrir una consulta pública perquè la ciutadania aporti idees per a l’elaboració. Una mesura que el consistori ha decidit dur a terme “fruit del creixement de matriculacions de vehicles elèctrics”, que ha comportat més ús d’aquests aparells i que ha suposat “més indisciplina i pressió sobre els aparells”. És per això que el consistori preveu amb aquest reglament regular el temps i les tarifes d’ús dels punts de recàrrega, ja que actualment no el tenen i són d’accés lliure. La consulta pública durarà fins a l’11 de juliol i els que hi vulguin contribuir hauran d’enviar una instància al registre general de l’ajuntament. S’ha de destacar que en el futur aquest nou reglament no afectaria els punts de recàrrega que són de titularitat privada.

Segons van informar fonts de l’ajuntament, només hi ha tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics de titularitat municipal, dos de situats a l’avinguda de Pinyana i un altre al carrer Magí Morera. Tanmateix, si sumem els privats o d’empreses, a tota la ciutat hi ha trenta-quatre punts.