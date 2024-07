Lliures amb càrrecs els acusats de conrear marihuana en un conegut rostidor de Lleida

El jutjat de guàrdia va decretar el cap de setmana posar en llibertat amb càrrecs els dos homes i la dona de 48, 36 i 35 anys que van ser detinguts divendres pels Mossos d’Esquadra com a presumptes responsables d’una plantació de marihuana indoor que van desmantellar al magatzem d’un restaurant rostidor entre Pardinyes i el Secà de Sant Pere.

En total, hi havia més de 130 plantes a més d’1,8 quilos de cabdells de marihuana llestos ja per a la venda. Així mateix, al magatzem hi havia material necessari per al cultiu i per a la preparació de la droga, com una malla d’assecatge, ventiladors i llums. També tenia punxada la llum de la instal·lació. Els tres investigats, pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, hauran de comparèixer davant del jutjat quan siguin requerits.