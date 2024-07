Tres anys de presó per a un traficant de cocaïna que tenia una plantació de marihuana a Lleida

Els dos acusats, custodiats per dos agents dels Mossos, aquest dimecres a l'Audiència de Lleida.Ignasi Gómez / ACN

detail.info.publicated redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat aquest dimecres un home a 3 anys de presó i a pagar multes per un import superior als 11.000 euros per traficar amb cocaïna i tenir una plantació de marihuana en un habitatge amb la llum punxada a Lleida. El processat ha reconegut els fets després d'una conformitat entre la defensa i la fiscalia, que inicialment li demanava 5 anys de presó. Així, se l'ha condemnat pels delictes de tràfic de drogues que causen danys greus a la salut, defraudació de fluid elèctric i danys.

La defensa ha sol·licitat la suspensió de la pena. Les parts també han acordat 1 any i 2 mesos de presó per a un altre processat per aquesta causa. Atès el temps que portava en presó preventiva, s'ha decretat la seva posada en llibertat.