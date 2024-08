Recorren el tancament d'un dels polèmics bars del carrer Ramon Llull de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La propietària d’un dels dos bars del carrer Ramon Llull que la Paeria de Lleida va precintar dilluns passat al no tenir llicència de bar musical ha presentat un recurs de reposició contra l’ordre al·legant que no es van fer inspeccions de so, que el seu tancament ve motivat per falses denúncies i que en cap moment l’establiment s’ha ofert o té categoria de bar musical.

Aquests són els principals recursos que ha presentat la defensa del bar Roberto, situat al número 8 del carrer Ramon Llull, l’advocat Joan Argilés, que assenyala que el document d’obertura d’expedient de l’ajuntament sobre aquest cas “qualifica el bar de la subscrivent com a bar musical. No és cert. El bar no té cap estructura musical ni megàfons ni res que s’hi assembli”.

Destaca que l’únic soroll que genera el negoci procedeix de la televisió, on admet que alguna vegada es reproduïen videoclips. L’associació de veïns del Clot i confluències va demanar fa setmanes el tancament d’aquests bars perquè generen moltes queixes.