Llum verda a l’oferta de compra que ha de permetre reobrir els cines Lauren de Lleida

L’administrador concursal encarregat de supervisar i avalar la subhasta pública dels antics cines Lauren va autoritzar dijous passat l’oferta de compra de l’empresa que va fer la licitació més alta, d’1.001.000 euros pels cines i de 519.000 euros pel pàrquing. La subhasta es va tancar a començaments de maig, i Luis María Arnaiz, cap d’operacions de Trademat Auction SL –l’empresa que la va gestionar–, va explicar llavors que l’empresa guanyadora preveu rehabilitar les sales i llogar-les a una cadena que reobrirà els cines. Va detallar que dos de les tretze sales seran immersives, amb butaques mòbils que vibren en funció del contingut de la projecció.

El comprador pagarà 1,52 milions d’euros per unes instal·lacions que partien d’un valor de liquidació fixat en sis milions. Tanmateix, el nou propietari haurà d’invertir entre 2 i 3 milions per rehabilitar completament i digitalitzar el local, saquejat i okupat des que els mítics Lauren van tancar definitivament el juliol del 2015. També haurà de liquidar el deute de 600.000 euros dels seus antics propietaris –el Grup Lauren Exhibició– amb la Paeria per no mantenir les instal·lacions en bones condicions, així com la de 50.000 euros amb la comunitat de propietaris.

La subhasta, ordenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es va obrir el 9 de març i va rebre una quinzena de licitacions.Els Lauren van ser els últims multicines dins de la trama urbana de la ciutat. De moment, els lleidatans només poden triar entre Screenbox (Funàtic) o els JCA Cinemes d’Alpicat. Un altre equipament en vistes d’una possible reobertura és el Teatre Principal, que durant els últims anys es limitava a oferir serveis de cine.