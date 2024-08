La meitat dels habitatges de Lleida es compren sense hipoteca

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El percentatge d’habitatges que es compren amb crèdits hipotecaris s’està reduint a Lleida a un ritme accelerat, fins al punt que a penes la meitat no s’adquireixen per aquesta via, segons revela l’encreuament de les dades de les enquestes d’hipoteques i de transmissions de drets de propietat de l’INE (Institut Nacional d’Estadística): del 64% del 2022 (3.220 de 5.027) va passar al 57,5% del 2023 (2.876 de 5.001) per quedar-se de gener a maig del 2024 en el 51,3% (1.192 de 2.320).

L’acusat descens amb què està tancant el mes d’agost l’euríbor, el principal índex de referència que utilitza la banca per calcular les quotes de les hipoteques, portarà bones notícies als titulars de crèdits que tinguin les revisions anuals del setembre d’ara endavant, ja que es beneficiaran d’una rebaixa mitjana d’una mica més de 54 euros mensuals, 650 a l’any.

L’acusada baixada de l’euríbor a dotze mesos, la mitjana mensual dels quals se situarà entre el 3,16% i el 3,17% una vegada que avui es conegui l’última cotització del mes, resultarà beneficiosa per a les més de 35.000 famílies que tenen hipoteques contractades així que es vagi aplicant la revisió de tipus, normalment de periodicitat anual encara que en ocasions és semestral.En aquestes actualitzacions s’aplica un índex que publica el Banc d’Espanya a començaments de mes (s’espera per a dimarts) i que en aquesta ocasió marcarà una diferència del 0,903% en relació amb el d’agost (per aplicar al setembre) de l’any passat i del 0,501%, uns percentatges tan aparentment escarits com intens resulta el seu impacte, aquesta vegada beneficiós, en les economies familiars.Per cada 100.000 euros d’hipoteca, amb unes condicions estàndard de 25 anys d’amortització i un gravamen de l’euríbor més un 1%, aquesta variació comporta, segons les estimacions d’Asufín (Associació d’Usuaris Financers), una rebaixa de 51,69 euros (de 588,85 a 537,16) en la quota mensual, la qual cosa en representa una altra d’anual de 620,28.

Les xifres són una mica més elevades per al mercat hipotecari de Lleida, on la hipoteca mitjana es va situar l’any passat en 110.836 euros (se’n van contractar 2.876 per un valor conjunt de 318,76 milions) mentre que aquest any es queda en 105.294 (1.192 títols per 125,51 milions de gener a juny), en ambdós casos segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Per a la hipoteca mitjana de l'any passat, la rebaixa en les revisions del setembre se situarà en 57,58 euros mensuals i 690,96 d'anuals, mentre que per al crèdit mitjana d'aquest any les xifres de referència són 54,31 i 651,72, en ambdós casos segons indica la calculadora de crèdits que ofereix el Banc d'Espanya.