Els nous amos dels Lauren anuncien l'inici de les obres per tornar a obrir els cines

El grup inversor que va adquirir l’agost passat els multicines Lauren preveu iniciar obres de forma immediata per poder obrir-los per Nadal. Així ho ha notificat un representant d’aquest grup, la identitat del qual encara no ha transcendit, a les comunitats de propietaris dels blocs de pisos de l’Illa de l’Oci, on estan ubicades les sales, al carrer Pere de Cabrera de Cappont. “Nosaltres tenim un habitatge de lloguer i el nostre propietari ens va enviar un missatge fa uns dies indicant que el grup inversor que ha adquirit els Lauren té un acord tancat amb una empresa de cines i que, malgrat que s’han de fer obres, la seua voluntat és reprendre l’activitat per a aquest pròxim Nadal”, va dir una veïna que viu a sobre dels cines, tancats des del juliol del 2015, quan el seu grup va fer fallida. Des de fa nou anys que aquests multicines estaven abandonats i havien estat saquejats i okupats diverses vegades. A començaments d’any l’administrador concursal que gestiona els actius del Grup Lauren va ordenar posar a subhasta pública les sales de Lleida i el seu pàrquing subterrani. Ambdós actius estaven valorats en sis milions d’euros. Tanmateix, el grup que va guanyar la licitació ho va fer amb una oferta d’1,52 milions d’euros. Així mateix, va transcendir que preveuen invertir més de dos milions per reformar els cines. Finalment, la compra es va tancar a començaments d’agost, quan l’administrador concursal va donar el vistiplau a l’operació.