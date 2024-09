Tres detinguts per robar en una casa de l'Horta de Lleida

Publicat per redaccio Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut tres homes, de 26, 36 i 41 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els fets han tingut lloc al voltant de les 1.15 hores d'aquest dijous durant un patrullatge de vigilància a l'Horta de Lleida quan la policia municipal ha aturat un vehicle i ha comprovat que al seu interior hi havia diversos objectes denunciats com a sostrets en un habitatge de la partida Femosa el passat 10 de setembre. Al vehicle també hi havia objectes que els presumptes lladres haurien utilitzat per cometre el robatori. A més, els agents han comprovat que a un dels homes li constava vigent una ordre de detenció, emesa pel cos de Mossos d'Esquadra de Mollerussa.