La jutgessa diu que l'entrenador empresonat per assetjar menors té instint de "depredador sexual"

L'auto de la jutgessa de guàrdia de Lleida que va decretar dissabte presó comunicada i sense fiança pel jove entrenador de futbol base de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors afirma que té l'instint d'un "depredador sexual". Ho diu quan argumenta que ha pres aquesta decisió per evitar la reiteració delictiva, al concloure que l'acusat té "clarament un fort instint sexual" i li agrada la pornografia infantil. Afegeix que ja tenia diligències obertes per fets similars al 2022, el que demostra que no té control i busca més víctimes. escollint les més "vulnerables" fent servir el "seu poder com a entrenador per coaccionar-les".

La jutgessa diu que el seu instint fa que només a fotos "no en tingui prou" i si no hi ha conseqüència jurídica al respecte, tindrà una sensació "d'impunitat que li permetrà reincidir més fàcilment". L'advocat que representa el jove, Joan Argilés, ha explicat que aquest nega els fets i que presentaran recurs.

Aquest entrenador de futbol base va ser detingut dijous passat. En l'actual temporada, portava tres setmanes treballant al FiF Lleida, que va emetre un comunicat on assegura que no els consta cap cas entre els jugadors i que l'entrenador disposava del certificat negatiu de delictes sexuals per poder exercir. Un altre club on va treballar, la UE Gardeny, també va expressar la seua consternació i va afirmar que estava contactant amb les famílies afectades.