La lentitud judicial va permetre que l'entrenador pedòfil confés treballés amb nens

La lentitud judicial ha permès que el jove tècnic de futbol base lleidatà empresonat per suposat assetjament sexual a menors pogués continuar entrenant nens amb total normalitat al no constar-li antecedents penals. Cal a recordar que l’investigat, de 21 anys, ja va ser arrestat el 2022 per fets gairebé idèntics quan era entrenador del Balàfia i va admetre els fets, com va avançar SEGRE ahir.

Posteriorment, ha pertangut a la UE Gardeny –la temporada passada– i al FiF –on va començar a entrenar fa tres setmanes–. Concretament, contra l’investigat es van presentar tres denúncies i el novembre de l’any passat va pactar amb la Fiscalia una condemna d’un any i mig de presó, alguns de llibertat vigilada, ordres d’allunyament respecte als menors i la inhabilitació especial durant sis anys i mig per tenir professió, ofici o activitats retribuïdes o no que comportessin contacte regular i directe amb menors com a autor de tres delictes d’abús sexual, segons ha pogut saber aquest diari.

Aquest pacte –un procediment que és habitual quan l’acusat reconeix els fets– s’ha de segellar en el que es denomina un judici per conformitat. L’acusat compareix davant d’un jutjat Penal o un tribunal, ratifica la confessió i es fixa la sentència. Una cosa que encara no s’ha produït en aquest cas. De fet, el judici encara no té data, segons va informar a aquest diari el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D’aquesta forma, al no haver-hi sentència condemnatòria, a l’investigat no li consta cap antecedent penal i, per tant, ha pogut presentar als clubs o entitats el certificat de delictes de naturalesa sexual, que és obligatori per a aquells treballs o activitats que requereixen un contacte habitual amb menors.

Per la seua part, respecte a aquest primer cas, el president de la UE Balàfia, Paco Rodríguez, va explicar que “quan se’ns va comunicar la investigació, l’entrenador va ser apartat immediatament d’acord amb el protocol i va deixar d’estar vinculat al nostre club”.

D’altra banda, l’advocat de l’investigat, Joan Argilés, té previst sol·licitar al jutjat que investiga aquest nou cas que un psicòleg especialista en infància faci una pericial sobre la credibilitat dels denunciants. En aquest cas, el tècnic ha negat les acusacions. La jutge que el va enviar a presó assegura que les diligències apunten que té un instint de “depredador sexual” i que hi pot haver més víctimes.

Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra han localitzat un total de 140.000 fotos i vídeos, entre els quals imatges de porno infantil així com fotos de menors ensenyant torsos i parts íntimes.