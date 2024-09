L'advocat de l'entrenador acusat d'assetjament sexual a Lleida diu que les converses amb els menors no tenen "indicis racionals de delicte"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa de l'entrenador de futbol base de 22 anys empresonat provisionalment a Lleida per suposadament assetjar sexualment a dos menors d'edat ha presentat recurs per demanar la llibertat amb mesures preventives del seu representat. L'advocat defensor, Joan Argilés, ha al·legat que "no hi ha proves de sol·licitud de fotografies íntimes o del tors dels denunciants" per part del seu client ni tampoc "cap imatge de les parts íntimes de cap noi esportista". Tot i això, admet que al mòbil del seu client s'hi ha trobat fotografies d'altres jugadors, alguna de les quals amb el tors nu, i altres imatges procedents de Tiktok, de les quals diu que "les podríem haver rebut qualsevol de nosaltres" i posa "en dubte el seu origen".

D'altra banda, la defensa argumenta que les converses entre el seu representat i els menors "no tenen pes per a treure'n una conclusió d'indicis racionals de delicte" i afegeix que no hi ha risc de fugida ni tampoc de manipulació de proves per part de l'empresonat.

Així, Argilés interposa el recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra la interlocutòria que dicta l'empresonament de l'entrenador i sol·licita anul·lar la mesura de presó provisional i la seva llibertat amb les mesures preventives que cregui convenient el jutge.