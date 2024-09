Larrosa acusa Palau i Freixanet d'enganyar amb el pla de l’estació de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar aquest dilluns que ben aviat presentaran el seu projecte per al pla de l’estació després que el que va elaborar l’anterior govern municipal fos considerat inviable econòmicament per Adif, que és el propietari dels terrenys.

“Hi ha un projecte que va fer l’anterior govern municipal que Adif ha dit que no és viable econòmicament i no podem enganyar la ciutadania”, va dir Larrosa en una atenció als mitjans, en què va negar “categòricament” les acusacions de l’oposició que no ha treballat prou per tirar endavant el pla per falta de voluntat política. “El que no poden fer el senyor Palau i la senyora Freixanet [els portaveus dels grups municipals de PP i ERC, respectivament] és continuar enganyant els comerciants i ciutadans. Si un projecte no és viable econòmicament ho han d’assumir”, va sostenir l’alcalde, que va assegurar que el seu govern ja està treballant en una alternativa perquè sigui viable el pla de l’estació. “Nosaltres presentarem el nostre projecte i a partir d’aquí continuarem treballant”, va concloure el paer en cap.