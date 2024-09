Estabilitzat el terreny del gran esvoranc de l'avinguda del Segre de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La reparació de l’esvoranc detectat al tram final del riu Noguerola a Lleida, a l’avinguda del Segre, just abans de la seva desembocadura, es troba ja avançada i entre ahir i aquest divendres s’hi han abocat uns 36 metres cúbics de formigó. Això ha permès tapar ja la major part del buit detectat en aquest espai i que quedi així garantida l’estabilitat del terreny.

Els tècnics també han aportat formigó des de dins del túnel.Ajuntament de Lleida

Segons l'ajuntament, durant la setmana vinent es treballarà per acabar de tancar el forat aparegut a la vorera de l’avinguda del Segre, reparar el paviment en aquest indret i reobrir el pas per als vianants i a l’aparcament de vehicles. Sota terra, també es continuarà treballant per reparar la superfície del túnel del riu, que es trobava força erosionada per l’aigua, per tal d’evitar que la situació torni a repetir-se. La previsió és que l'actuació pugui quedar acabada a mitjans d'octubre.