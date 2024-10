La Paeria de Lleida ratifica el desallotjament de l'antic mercat de la Mariola

L’ajuntament de Lleida ha ratificat el desallotjament de l’antic mercat municipal de la Mariola després de detectar que fins a principis de setembre hi havia persones residint al recinte, que no compleix les condicions mínimes d’habitabilitat, seguretat i salubritat. Una ordre que el consistori ja va emetre fa un any, quan també va instar a tapiar tots els seus accessos, però encara no ha pogut portar- la a terme. De fet, al febrer la Paeria va actuar de forma subsidiària i va instal·lar una xarxa per evitar despreniments i al juny va demanar auxili judicial per desallotjar-lo davant de les molèsties que causaven els seus ocupants als veïns, però la Fiscalia va desestimar la petició per poder accedir al mercat i la causa encara segueix oberta.

Aquesta nova ordre de desallotjament arriba després que el 4 de setembre s’esfondrés un fals sostre del mercat per les pluges i els Bombers rescatessin una persona ferida. En aquesta intervenció, la Guàrdia Urbana va comprovar que encara hi havia persones vivint al mercat, per la qual cosa la Paeria va decidir tapiar la porta metàl·lica d’accés per evitar que pogués tornar a entrar algú “ja que en cap cas no es compleixen les condicions mínimes de salubritat, habitabilitat i seguretat”.

A més de ratificar el desallotjament, la Paeria avisa els propietaris de les antigues parades del mercat que hauran de fer obres d’adequació abans d’iniciar- hi qualsevol activitat, així com el pagament de 432 euros a la Paeria per actuar subsidiàriament tapiant la porta i instal·lant la xarxa de seguretat