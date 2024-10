Desallotgen per foc l'escola i l'institut La Mitjana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un petit incendi va obligar a desallotjar preventivament a primera hora de la tarda d’ahir l’escola i l’institut La Mitjana, al barri de Pardinyes. El foc es va declarar a les 13.48 hores al centre educatiu, situat al carrer Josep Pallach. Es va originar en una habitació en la qual hi ha un aparell relacionat amb les plaques solars. Al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. No hi va haver cap persona ferida. Tanmateix, com marca el protocol, es va desallotjar els alumnes a la zona del pati, segons van informar des de la direcció del centre. Els efectius van donar per extingit el foc a les 15.01 hores. Després d’apagar-lo, també van ventilar l’edifici.

L’incident va obligar a aturar les classes en l’institut, a despertar els alumnes d’I3 que feien la migdiada i a retardar l’inici del menjador a l’escola, segons van explicar les mateixes fonts. A més, durant l’operatiu, el carrer va estar tallat al trànsit.

Hores després hi va haver un segon incendi a Pardinyes. Concretament, al bloc de pisos situat al número 32 del carrer Roger de Llúria, on va cremar la bateria d’un patinet en un pis. Van ser alertats a les 16.12 hores. Els Bombers hi van acudir amb tres dotacions, que van comptar amb la col·laboració de la Urbana i el SEM. En els últims anys s’han registrat diversos incendis de patinet en habitatges. Els Bombers ho alerten i recomanen que no s’adquireixin bateries de baixa qualitat, que no es facin modificacions i fer-ne un manteniment adequat. També que s’han de carregar en un espai obert però, si no pot ser així, en una habitació tancada i que a prop no hi hagi cortines o cap altre material inflamable.