El cotxe elèctric compartit de Lleida, encara en desús perquè el punt de recàrrega no té electricitat

El cotxe elèctric compartit entre la Universitat de Lleida (UdL) i la Paeria que va ser presentat fa gairebé dos mesos, durant la setmana de la mobilitat sostenible, encara no ha pogut ser estrenat. Aquell dia, el 20 de setembre, van afirmar que el vehicle estaria a disposició del personal de les dos administracions, però el cert és que ningú no l’ha pogut fer servir perquè encara no arriba corrent elèctric al punt de recàrrega, ubicat en un aparcament de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) que hi ha al número 2 del carrer la Palma, punt des del qual sempre ha de sortir i on s’ha de retornar.

La cooperativa sense ànim de lucre Sommobilitat, que va proporcionar el vehicle, un Renault Zoe, i s’encarrega de gestionar el servei, va afirmar ahir que “l’electricitat encara no arriba al punt de recàrrega perquè la comercialitzadora està esperant informació per part de la distribuïdora”. D’aquesta manera, el cotxe elèctric està aparcat i en desús fins que funcioni el carregador.

Aquest és el primer vehicle elèctric compartit que hi ha a la ciutat de Lleida i el seu objectiu és promocionar la mobilitat sostenible entre els treballadors municipals i la plantilla de la UdL, així com entre la ciutadania en general. El conveni entre les tres entitats estableix que Paeria i UdL disposen d’una bossa d’hores d’ús del cotxe. En concret, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores, el personal de l’ajuntament podrà utilitzar el cotxe elèctric de forma gratuïta, ja que s’incorpora a la flota municipal.

Per la seua part, la plantilla de la UdL haurà d’abonar uns 2,5 euros l’hora per fer-lo servir i la universitat n’assumirà uns altres 2,5. Així mateix, les tardes i els caps de setmana estarà a disposició de tots els ciutadans que s’adhereixin a la cooperativa a través de la seua aplicació, pagant deu euros una única vegada. De fet, amb aquest pagament únic tindran accés a qualsevol del centenar de cotxes elèctrics que la cooperativa gestiona en altres ciutats.

A més, per a les persones que no formen part de les plantilles de la Paeria o la UdL, Sommobilitat ofereix a la pàgina web www.sommobilitat.coop diferents tarifes per a particulars (a partir de 4,5 euros l’hora o 45 euros al dia en el pla bàsic) i per a empreses i organitzacions (molt diverses en funció del cotxe i del pla que s’esculli). La pàgina web també detalla que el vehicle sempre s’ha de deixar endollat perquè es recarregui i que el següent usuari pugui utilitzar-lo.