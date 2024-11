Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gilbert Antonio Chamba, que va assassinar vuit dones entre 1988 i 1993 a l’Equador, va aconseguir eliminar el seu historial delictiu en tot just tres dies. Malgrat haver estat condemnat a 16 anys de presó per aquests crims, va complir només la meitat de la seua condemna i va ser alliberat l’any 2000 gràcies a un indult general.

El 23 d’octubre del mateix any, Chamba va obtenir un passaport i un certificat d’antecedents penals que l’acrediten com "net" de delictes, seguint els procediments legals equatorians. Chamba va assegurar davant de la jutgessa durant el seu procés per la mort i violació d’Isabel Bascuñana a Lleida que els documents van ser emesos de manera reglamentària, sense necessitat de suborns, en compliment de la normativa del país.

Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, conegut com el Monstre de Machala, va ser condemnat a 45 anys de presó pel brutal assassinat i violació d’Isabel Bascuñana, una jove de 21 anys estudiant de Dret en la Universitat de Lleida. El crim va passar el 23 de novembre de 2004, i aquest dissabte es compleixen 20 anys d’un dels episodis més tràgics en la història recent de la regió de Ponent.

Malgrat ser penat amb 45 anys –que es compliran a finals de novembre de 2049–, Chamba sortirà en llibertat molt abans. Concretament, a finals de novembre del 2029, d’aquí a cinc anys. Per què? Perquè es va decretar que en compliria 25 de presó efectiva. A Espanya, quan es va cometre el crim, el màxim legal de presó efectiva era de 20 anys –la presó permanent revisable és de 2015 i no pot aplicar-se retroactivament– encara que en casos d’especial gravetat es podia ampliar fins els 30. En el cas de Chamba es va fixar en 25. D’aquesta forma, el Monstre de Machala es troba actualment en la fase final de la seua pena, la qual cosa li permetria poder sortir esporàdicament amb permisos.