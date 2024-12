Educació diu ara que garantirà que la literatura catalana i la castellana es mantinguin com a modalitat al batxillerat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat aquest dimarts que garantirà que la literatura catalana i la castellana es mantinguin com a modalitat al batxillerat de manera que no passin a ser optatives. Segons ha argumentat des de Palau, el Govern ha fixat la literatura com una “línia vermella” a l’hora d’aplicar la LOMLOE, una decisió que atén “a la singularitat lingüística i cultural” a Catalunya. Així, es vol preservar la literatura, tant catalana com castellana, com a matèria de modalitat i evitar que sigui només una optativa. Segons Niubó, estan en converses amb el Ministeri i veuen “bona receptivitat” per atendre la “singularitat” de Catalunya.

Niubó ho ha afirmat l’endemà que Educació comuniqués als centres que a partir del curs 2025-2026 haurien d'introduir canvis en matèries de batxillerat per l'aplicació de la llei estatal LOMLOE, entre els quals hi havia precisament el canvi de la literatura com a matèria optativa.