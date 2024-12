La Zona de Baixes Emissions de Lleida entrarà en servei sense totes les càmeres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera fase de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida, que restringeix el trànsit als vehicles més contaminants al Centre Històric, entrarà en servei demà sense disposar de totes les càmeres de control dels vehicles previstes. La Paeria va informar ahir que “s’instal·laran quatre càmeres que la Generalitat ha subministrat” a l’ajuntament i va detallar que seran als carrers Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf i del Bisbe.

I va afegir que, “mentre no arribin aquestes càmeres, la Paeria prioritzarà les dos primeres ubicacions i n’instal·larà dos de pròpies”. Sí que estan col·locats 18 senyals que indiquen l’entrada a la ZBE, però no es destaparan fins al dia 2, el primer feiner de l’any. De tota manera, durant sis mesos no multaran els vehicles que no poden entrar a la zona, sinó que només rebran un avís.

La ZBE comprèn el perímetre delimitat per rambla Ferran, Francesc Macià, avinguda Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana, però aquestes vies no hi estan incloses. Estarà activa de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores i fora d’aquest horari i en cap de setmana la circulació serà lliure.

La restricció no afectarà vehicles registrats a la ciutat ni que tinguin l’etiqueta 0, ECO, C i B. A partir del 2028 s’ampliarà la ZBE per incloure tota la zona entre l’avinguda del Segre, Macià i Madrid i Ronda-Príncep de Viana. I el 2030, fins a Cappont. Per a la ZBE en el seu conjunt es preveuen deu punts de control amb 23 càmeres, a banda de les quatre del Centre Històric, i entre tres i cinc sensors d’emissions.