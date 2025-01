Estrena 'light' de la ZBE

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera fase de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que restringeix la circulació al Centre Històric dels cotxes més contaminants matriculats fora de la ciutat, va entrar en vigor dimecres i és efectiva des d’ahir, el primer feiner de l’any. Ha tingut una estrena més que light, ja que encara no estan instal·lades les quatre càmeres que controlaran el trànsit als carrers Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf i del Bisbe.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va explicar que “les ha de subministrar la Generalitat i si no arriben en els propers 15 dies n’instal·larem dos de pròpies a Sant Martí i Salmerón”. Va afegir que “hem contactat amb l’empresa responsable, que no sap quan arribaran”.

Les multes per infringir la ZBE a partir del juliol seran de 200 euros, amb un 30% afegit per reincidència

Mentrestant, els 18 senyals que indiquen l’entrada a la ZBE ja estan destapats i són visibles des d’ahir. De tota manera, no es començarà a multar els vehicles que la incompleixin fins a l’1 de juliol.

L’incompliment de la prohibició de circular o estacionar dins de la ZBE als vehicles no autoritzats se sancionarà amb multes de 200 euros. Les sancions podran incrementar-se en un 30% en cas de reincidència de la persona responsable.

Veïns i comerciants del Barri Antic són escèptics amb l’impacte mediambiental que tindran les restriccions i demanen reforçar-les amb més transport públic i pàrquings dissuasius fora del centre. Laura Balañà, titular de la farmàcia homònima del carrer Sant Martí, explica que “soc dels Alamús i cada dia vinc a treballar en cotxe, però a partir del 2028 no podré entrar al barri perquè tinc l’adhesiu B”. Assegura que “no tindria cap problema si hagués de venir en bus”, però considera necessàries més freqüències i noves línies que recorrin el Barri Antic. En aquest sentit, la seua companya Adriana Pallarès planteja que “es podrien posar busos més petits, com els que recorren els carrers més estrets de Barcelona”. En tot cas, totes dos perceben que la majoria dels seus clients encara no són conscients de l’entrada en vigor de la ZBE, sobretot perquè els vehicles matriculats a Lleida ciutat n’estan exempts i poden continuar circulant lliurement per la zona (vegeu les claus).

L’obtenció i col·locació de les etiquetes groga (B), verda (C), verda i blava (Eco) i blava (0 emissions), amb les quals la DGT classifica l’impacte mediambiental dels vehicles, és voluntària. Les càmeres detectaran a través de les matrícules si els vehicles poden entrar o no a la ZBE, per la qual cosa l’adhesiu no és necessari. En tot cas, si es col·loca s’ha d’ubicar a l’angle inferior dret del parabrisa davanter.

Les motocicletes la poden posar en qualsevol lloc visible del vehicle. Aquest distintiu ambiental costa com a mínim 5 euros i es pot adquirir en oficines de Correus, tallers i estancs autoritzats i gestors administratius i a l’Institut d’Estudis d’Automoció.