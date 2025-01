Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La parella de l’home que diumenge al migdia va ser rescatat dalt d’una grua de les obres de la futura estació d’autobusos va sol·licitar una ordre de protecció després d’explicar que l’individu l’havia amenaçat amb un ganivet al dir-li ella que volia acabar la relació, segons van indicar ahir fonts judicials.

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van remetre dos diligències al jutjat de guàrdia, una de les quals sobre l’incident a la grua i l’altra per un presumpte delicte de maltractaments, com va avançar SEGRE ahir . Val a recordar que dalt de la grua –a uns 45 metres d’altura– l’home va demanar als efectius de Mossos, Urbana i Bombers contactar amb la seua parella, com ja va informar aquest diari dilluns.

Agents de la Policia Local van localitzar la dona, que va explicar els fets ocorreguts prèviament. Pel que sembla, l’home va pujar a la grua amb la intenció de treure’s la vida. A més, la de diumenge no era la primera vegada que passava una cosa així. En dos ocasions més, en altres punts de l’Estat, l’individu havia portat a terme uns altres dos intents d’autolisi. Després de ser rescatat, l’home va ingressar en un centre hospitalari.