Destrossen el vidre d’una cafeteria de Lleida en un intent de robatori

El propietari de la cafeteria Santagloria de Lleida, ubicada al carrer Bisbe Ruano amb la plaça Ricard Viñes, va denunciar aquest dilluns davant dels Mossos d’Esquadra un intent de robatori al local. Va explicar que el primer treballador que va arribar a les sis del matí es va trobar el vidre destrossat.

Al revisar les càmeres de seguretat, van veure que un jove primer va intentar obrir la reixa sense èxit, va marxar i va tornar al cap de poc temps amb una tapa de claveguera amb què va clavar diversos cops al vidre. Va provocar destrosses, però no el va poder trencar.

