Dades personals de menors entre el confeti de la rua del Carnaval de Lleida

Durant la rua del Carnaval de Lleida es va llençar sacs i quilos de confeti. Normalment es llencen trossos de paper sense importància, reciclats i demés sobrants. Però no tots eren inofensius, i és que un home, tal i com va explicar SEGRE a la crònica de diumenge , va alertar que des d'una de les carrosses participants es llençaven papers que contenien dades personals i matrícules d'alumnes del col·legi Gili i Gaya. L'home va manifestar immediatament la seva intenció de presentar una denúncia formal davant dels Mossos d'Esquadra per aquest fet que podria constituir una vulneració greu de la protecció de dades de menors.

La rua de Carnaval, que va comptar amb la participació de 1.500 persones distribuïdes en 36 carrosses i 10 comparses d'associacions, va seguir un nou recorregut iniciat a l'avinguda de les Garrigues (Camps Elisis) i va continuar per la rambla Doctora Castells. L'ambient festiu es va caracteritzar per una gran varietat de disfresses originals, amb ciutadans caracteritzats de superherois, personatges de pel·lícules, animals, i fins i tot protagonistes de sèries populars com "El joc del calamar".

Precedent en la gestió inadequada de dades personals

Aquest incident recorda un cas recent on l'Agència de Protecció de Dades va imposar una sanció de 600 euros a un club esportiu per llençar documentació amb dades personals de menors a un contenidor sense destruir-la prèviament. En aquella ocasió, el pare d'un menor que jugava al club va trobar una caixa plena de documents que incloïen carnets i fitxes federatives amb informació sensible com DNI, noms complets, domicilis i fotografies, majoritàriament de jugadors menors d'edat.

Convé recordar que el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix en el seu article 5.1 l'obligació de garantir una seguretat adequada en el tractament de dades personals, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat i contra la seva pèrdua o destrucció accidental, aspectes que semblen haver-se vulnerat en ambdós casos.