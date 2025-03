L'edifici okupat i incendiat del barri de Cappont, escenari d'un altre aldarull amb un bat de beisbol

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'edifici del carrer Maria Montessori de Lleida, on recentment s'ha produït un incendi amb tres ferits crítics , ja havia estat escenari d'un incident fa aproximadament un any. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara aquest nou episodi mentre recordem el cas anterior, on les circumstàncies presenten similituds amb l'actual succés al barri de Cappont.

En l'incident més recent, un jove de 24 anys acabat de sortir de presó ha estat identificat com el presumpte autor d'un incendi intencionat que va provocar quatre intoxicats, tres d'ells en estat crític. Segons les investigacions, el piròman hauria calat foc a l'habitatge després d'una forta discussió amb altres okupes que residien al mateix immoble, als quals va exigir que marxessin al·legant que l'espai era seu.

Antecedents violents a la mateixa adreça

El 22 d'abril de 2024, aquest mateix edifici va ser testimoni d'un episodi similar. En aquella ocasió, els agents van haver de reduir un home que també havia provocat un incendi, s'havia atrinxerat i va atacar els policies amb un bat de beisbol . La intervenció va començar quan els serveis d'emergència van ser alertats del foc cap a les 19.00 hores, trobant-se amb un individu violent que s'havia refugiat a la terrassa després de calar foc.

Les autoritats ja havien acudit a l'habitatge un dia abans per problemes de violència familiar. Després d'una primera negociació, on els agents es van haver de protegir amb escuts, finalment l'home va baixar per una escala, però va atacar els policies amb un martell i un bat de beisbol, obligant-los a reduir-lo per la força. L'individu, que aparentment presentava alteracions mentals, va ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques.

Situació actual dels afectats

Pel que fa a l'incident més recent, un dels intoxicats greus ja ha estat traslladat a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que disposa d'una unitat terapèutica hiperbàrica per facilitar la seva recuperació. Mentrestant, l'Ajuntament de Lleida ha anunciat que requerirà al propietari de l'immoble que asseguri l'estabilitat de l'habitatge, repari els elements afectats per l'incendi i tanqui la parcel·la per evitar accessos no autoritzats.

Els serveis tècnics municipals ja han iniciat els tràmits per a la corresponent ordre d'execució, tot i que per ara no s'aprecia perill imminent. Les autoritats esperen completar la investigació per determinar totes les responsabilitats en aquest nou episodi violent que sacseja el barri de Cappont.