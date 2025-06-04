Detingut un lladre multireincident per dos robatoris violents a Lleida
Una de les víctimes va patir lesions a la cara
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Lleida un lladre multireincident de 43 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i lesions al Centre Històric de la ciutat. Segons la policia, el primer fet es va produir cap a les 06.15 hores de diumenge passat quan l'home va assaltar un ciutadà a la ronda Sant Martí i, després d'agredir-lo, li va robar diners, un telèfon mòbil i la documentació, provocant-li lesions a la cara.
Poc després, segons els Mossos l'individu va protagonitzar un segon robatori al carrer del Parc en el qual va agredir violentament una altra persona i li va robar les ulleres. Després d'investigar els fets, els agents van localitzar el presumpte autor cap a les 22.45 de dilluns al carrer Boters.