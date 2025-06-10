DROGUES
Fa marxa enrere al veure els Mossos en un control a la Mariola de Lleida i l’enxampen amb 250 g de cocaïna
El valor de la droga decomissada al conductor, de 42 anys i que va ser arrestat, és de 15.000 euros
Els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge al migdia a la Mariola un conductor de 42 anys que portava 250 grams de cocaïna –valorats en 15.000 euros en el mercat il·lícit– i que va ser descobert després que fes marxa enrere al veure un control policial. El xòfer va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
Els fets van passar al migdia quan un equip de l’ARRO (antiavalots) estava fent un control de pas preventiu a la intersecció entre els carrers Júpiter i Indíbil i Mandoni, a la Mariola. Poc abans de les 12.00 hores van observar com un vehicle, a l’adonar-se de la presència policial, es va aturar i feia marxa enrere.
Aquesta maniobra va aixecar les sospites dels agents, que van seguir el vehicle fins que van poder donar-li l’alto a l’avinguda Pius XII. Els policies van identificar el conductor, que inicialment va intentar fugir caminant. Posteriorment, van inspeccionar l’interior del cotxe. Els agents van localitzar a la guantera tres embolcalls que contenien cocaïna en roca –sense tallar– que sumava un total de 250 grams. Davant d’això, el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. La droga intervinguda superaria com a mínim els 15.000 euros en el mercat il·lícit ja que no estava tallada –barrejar-la amb altres substàncies per treure-li més rendiment econòmic–. El detingut, amb antecedents, passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.
En els darrers anys, els cossos policials han trobat diverses partides de droga en vehicles. Precisament, avui es preveu que se celebri a l’Audiència de Lleida un judici contra dos homes que van ser detinguts per la Policia Nacional el 3 maig de 2024 a la localitat aranesa de Les al trobar en el vehicle en el qual viatjaven 13.382 pastilles d’èxtasi (MDMA). La Fiscalia sol·licita per a cada un d’ells una condemna de nou anys de presó i una multa d’1.332.000 euros. Els dos arrestats, que van presentar identitats falses i el conductor no disposava de carnet, van ingressar al Centre Penitenciari Ponent després de passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Vielha.