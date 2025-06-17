Comerciants i propietaris de locals de Lleida reclamen al jutjat que anul·li la tramitació de Torre Salses
Consideren que hauria calgut fer una nova reparcel·lació dels terrenys i no "fer-ho passar com una simple modificació"
El jutjat contenciós administratiu 1 de Lleida acull aquest dimarts una vista per dirimir la demanda interposada per l'Associació Projecte Lleida, que aplega uns 160 comerciants i propietaris de locals, contra la tramitació del centre comercial que Promenade Lleida impulsa als afores de la ciutat. L'advocat d'aquesta associació opositora al projecte, Jorge Culleré, ha explicat que volen que la justícia consideri "nul·la de ple dret" la modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial de Torre Salses que la Paeria va aprovar l'estiu del 2021. Segons l'advocat, "es va voler fer passar com una mera modificació el que és una autèntica nova reparcel·lació" i, si els donen la raó, "s'hauria de tornar a tramitar des del començament".
Entre les proves que està previst que es presentin aquest dimarts al judici hi ha un informe d'un despatx d'arquitectura que ha assessorat l'Associació Projecte Lleida. A la vista també hi assisteixen representants de l'Ajuntament de Lleida, de Promenade Lleida i de la junta de compensació del sector SUR 42 de Torre Salses.
Joan Martí Alegret