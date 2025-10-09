TRIBUNALS
Deixen de nou en llibertat l’investigat per la suposada violació de la seua filla de 21 anys en una plaça a Lleida
Accepta quatre mesos de presó per trencar l’ordre d’allunyament però, al ser una pena menor, queda suspesa. La Fiscalia recorrerà les dos decisions de la magistrada i demana l’ingrés a la presó
El veí de Lleida de 40 anys acusat de violar la seua filla, de 21, a la plaça de la Llotja, com va avançar SEGRE, va tornar a sortir ahir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició al jutjat de Violència sobre la Dona per incomplir l’ordre d’allunyament respecte a la víctima.
Val a recordar que els Mossos el van arrestar dimarts quan volia accedir al domicili familiar. L’home va acceptar ahir en un judici ràpid pel trencament una pena de quatre mesos de presó que, tanmateix, va quedar suspesa per un període de dos anys sempre que no torni a delinquir, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Per la seua part, ahir també va transcendir que la seua dona el va denunciar dimarts per suposats maltractaments habituals (vegeu el desglossament). Per la seua banda, la Fiscalia, per la causa contra la llibertat sexual, va sol·licitar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l’investigat i recorrerà la interlocutòria que denega l’empresonament.
Quant al trencament de condemna, el Ministeri Públic va sol·licitar l’ingrés a la presó i “es va oposar expressament” a la suspensió de la condemna de 4 mesos de presó, segons van informar fonts judicials. Recorrerà la interlocutòria de suspensió i sol·licitarà que l’investigat sigui privat de llibertat per complir la pena. D’aquesta forma, l’home continua investigat en llibertat amb càrrecs i es mantenen en vigor les mesures cautelars decretades per la primera detenció: ordre d’allunyament a una distància mínima de 200 metres i la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol via.
L’home va ser arrestat per la Guàrdia Urbana, que va anar a la plaça de la Llotja al ser alertada de la presència d’una parella practicant sexe. Van comprovar que eren pare i filla. La jove va dir que el seu pare la forçava i la feia beure per minvar les seues facultats. També hi havia un nen de 8 anys, fill del detingut i germà de la víctima.
La seua parella el va denunciar dimarts per maltractaments
La dona de l’investigat i mare de la jove va acudir dimarts a la tarda a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per denunciar la seua parella per suposats maltractaments. Així mateix, va explicar que les suposades vexacions no s’havien produït recentment sinó al seu país d’origen, segons fonts properes al cas. Al seu torn, els Mossos han obert diligències i tenien previst remetre la denúncia al jutjat de Violència contra la Dona de Lleida, que presumiblement obrirà una nova causa.