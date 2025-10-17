La Paeria aprova les ordenances fiscals amb una rebaixa de l’IBI del 2% després d’acceptar el PSC les demandes de Junts
Ambdós grups han arribat a un acord en una última reunió a primera hora del matí, en la que també han acordat revisar a futur la taxa d’escombraries perquè es calculi partint del padró
Com va succeir els dos anys anteriors, finalment el suport de Junts ha estat clau per aprovar les ordenances fiscals de la Paeria. En una reunió a primera hora del matí, PSC –que forma l’equip de govern– i Junts han arribat a un acord per aprovar les taxes, que han vist la llum verda definitiva en el ple extraordinari després que els socialistes hagin acceptat la rebaixa del 2% de l’IBI que reclamava Junts i crear un grup de treball perquè, de cara a l’any que ve, la tarifa variable de la taxa d’escombraries es calculi partint del padró en comptes de la superfície de cada habitatge, com es feia fins ara. La proposta de les taxes ha rebut els vots en contra de PP, ERC i VOX i l’abstenció del Comú. Totes les esmenes dels grups han estat rebutjades, excepte les de Junts, que han trobat el suport de PSC, Junts i ERC.
Durant el debat, la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, ha remarcat que la seua proposta d’ordenances era "de justícia social i que busca la protecció de les persones i garantir la viabilitat de l’ajuntament". Ha destacat que a més de rebaixar l’IBI congelaran les tarifes de zona blava i les del pàrquing de la plaça Sant Joan i l’IAE i que la resta de taxes les augmentaven un 2,75% partint de l’IPC "per mantenir uns serveis municipals de qualitat". Sobre la taxa d’escombraries, ha afegit que "mirarem que, de cara al futur, puguem tenir una taxa més justa" després d’acceptar les demandes de Junts. Per la seua part, la portaveu de Junts, Violant Cervera, ha reconegut que "no han estat unes negociacions fàcils; de fet hi ha hagut moments de tensió". La portaveu adjunta del grup, Neus Caufapé, ha destacat que gràcies a ells han pogut abaixar l’IBI un 4% en dos anys i que amb aquesta rebaixa busquen l’equilibri entre reduir la pressió fiscal i mantenir els serveis.
El cap de l’oposició i líder del PP, Xavi Palau, ha afirmat que el debat s’ha volgut centrar en l’IBI "quan el que preocupa la gent és la pujada de la taxa d’escombraries, ja que encara no s’aplica partint del padró, que és el que demanava tothom fa just un any". També ha advertit que "si no generem més activitat econòmica, les taxes continuaran pujant en els propers anys".
Per la seua part, la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, ha criticat que les taxes "ofeguen les famílies d’una forma de la que no hi ha precedents" i ha acusat el govern municipal d’haver perdut el rumb i els seus aliats. "Ens oculten informació, ens conviden a imaginar i es guarden les nostres idees en un calaix i menyspreen els seus socis, ja sabem amb qui hauran de negociar a partir d’ara, amb nosaltres, que no comptin" ha dit Freixanet.
D’altra banda, la portaveu de Vox, Gloria Rico, ha instat a reduir l’IBI al mínim legal, a la qual cosa Valls li ha respost que això suposaria deixar d’ingressar 30 milions d’euros i la ruïna econòmica per al consistori, així com eliminar la plusvàlua i augmentar les bonificacions per reciclatge. "No ens sorprèn que ens hagin exclòs de les negociacions", ha destacat Rico. Per la seua part, l’edil del Comú, Laura Bergés, ha criticat que no es bonifiquin prou les instal·lacions d’energies renovables i ha defensat que, amb un sistema de recollida d’escombraries més eficient, no "ens sortiria tan cara la taxa".
Després del ple, l’alcalde, Fèlix Larrosa, ha reivindicat "l’amalgama" de serveis municipals del que disposa la ciutadania, com les escoles "bressol", ludoteques, parcs i jardins, centres per a la tercera edat. "Cap altra ciutat de l’Estat no compta amb tantes", ha asseverat. Paral·lelament, va criticar "el populisme i la irresponsabilitat" d’alguns grups per plantejar propostes "que haguessin obligat a tancar l’ajuntament o que l’haguessin posat en seriosos conflictes econòmics" i ha lloat la capacitat negociadora del seu govern per arribar a un acord d’última hora. "Ni teatre ni punyetes, negociació i política", ha conclòs Larrosa.
