TRIBUNALS
Paralitzada la causa lleidatana del presumpte assassí en sèrie de pagesos
L’investigat no ha declarat pel crim de Vilanova de la Barca mig any després de ser extradit. Ha passat a disposició pels dos casos de Navarra
El presumpte assassí de Ramon Rossell, l’agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys que va morir el gener de l’any passat, i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023, encara no ha passat a disposició judicial pel crim a Ponent, quan s’ha complert mig any des que les autoritats franceses l’extradissin –el 24 d’abril–. A efectes pràctics, això es tradueix en una paràlisi de la causa, declarada secreta, que investiga el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida.
En canvi, El Mourabit Ahmmar sí que ha passat a disposició pels dos crims comesos a Navarra. Així, el 30 de juny passat el jutjat d’Instrucció 3 de Tudela, a Navarra, va decretar l’empresonament per l’assassinat en aquesta localitat el 22 de novembre del 2023 i, dos mesos abans, la magistrada havia decretat la mateixa mesura cautelar respecte de l’assassinat perpetrat el 21 de desembre a Ribaforada. En tots dos casos, l’investigat es va negar a declarar. Val a recordar que aquest jutjat va ser el que el 21 de març va dictar l’ordre de detenció europea. De moment, les tres causes s’instrueixen per separat.
El Mourabit va ser arrestat el 25 de març a la localitat de Besiers, a França, on va fugir després del crim a Ponent, com va avançar SEGRE. L’arrestat, de 54 anys, havia estat condemnat per gihadisme i unes setmanes abans del primer homicidi –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic i va fugir.
Precisament, les famílies de les víctimes de Navarra han sol·licitat investigar què va passar amb la finalitat de determinar si l’Estat pot tenir alguna responsabilitat subsidiària en els fets que El Mourabit va cometre després de violentar la mesura de seguretat. Carles López, advocat de la família de Ramon Rossell, ja va explicar al març que reclamaran aclarir en quina situació judicial es trobava l’investigat abans dels fets i si hi va haver una falta de custòdia.
Investigadors defineixen l’empresonat com un “psicòpata” per la violència extrema que va fer servir per acabar amb les víctimes, vulnerables per la seua edat (68, 80 i 84 anys) i a les quals va atacar per sorpresa i al cap, sense que poguessin oposar resistència.