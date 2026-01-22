Adif aixeca les restriccions de velocitat a la línia Madrid-Lleida-Barcelona, excepte en sis punts
Les manté al corredor Madrid-València
Adif ha aixecat aquest dijous els límits de velocitat en la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, menys en sis punts quilomètrics, on se circularà temporalment a 230 quilòmetres per hora, segons han informat aquest dijous a Europa Press en fonts del gestor d’infraestructures ferroviàries.
Els punts quilomètrics on se circularà a 230 quilòmetres per hora com a límit se situen a la via 1, en els punts quilomètrics 27,160; 138,600 i 170,950, i en la via 2, en els punts quilomètrics 50,880; 143,760 y 283,830.
En el cas de la línia Madrid-València, es manté limitada la velocitat en quatre punts de la xarxa a 160 quilòmetres per hora i, en altres punts quilomètrics "molt concrets", a 200 quilòmetres per hora.
Aquest dimecres, Adif va reduir la velocitat a 160 quilòmetres per hora a l’agulla de Vilarrubia de Santiago (Toledo) i en el punt quilomètric 292 de la via 2 entre Minglanilla (Conca) i Caudete de las Fuentes (València), en un tram d’un quilòmetre.
Així mateix, va limitar a 200 km/h la velocitat en un tram de 700 metres del quilòmetre 222 de la via 2 entre Conca i Monteagudo de las Salinas, mentre que també va aplicar restriccions en el quilòmetre 384 de la via 2 en l’entorn de Chiva-Bifurcació Xátiva.
Les mateixes fonts han indicat que els maquinistes ja han començat a reportar noves denúncies de punts on senten vibracions.