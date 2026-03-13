BARRIS
Les altres xaboles urbanes de Lleida: “Estic bé, no molesto ningú i em venen a visitar”
L’assentament desmantellat de Tarradellas no era l’únic i ara el més gran es troba a la Bordeta. “Estic bé i no molesto ningú”, assegura l’Antonio, que viu en una de les barraques
El campament il·legal de xaboles de l’avinguda Josep Tarradellas al costat del canal de Seròs ja és història després que la Paeria el desmantellés dimecres, però no és l’únic assentament d’aquest tipus que hi ha a la ciutat. Des de Pardinyes fins a la Bordeta i de Cappont al Turó de Gardeny i l’Horta, hi ha diversos punts amb xaboles els residents de les quals, en línies generals, conviuen amb la resta de veïns sense causar problemes i estan controlats tant per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra com pels serveis socials de l’ajuntament.
L’assentament més gran és als afores de la Bordeta, a l’avinguda Artesa, amb almenys mitja dotzena de barraques repartides en diverses finques. Un dels que hi viuen des d’almenys l’any 2018 és Antonio, un home de 68 anys. “La finca és propietat d’un particular que molt amablement em deixa estar aquí, en aquesta casa feta de fustes visc sol, però familiars i amics que resideixen en pisos em venen a veure per fer-me companyia”, explica l’Antonio. Assegura que porta tota la vida vivint en xaboles com en la que està ara.
“Porto 30 anys vivint per la zona i no he causat cap problema, abans estava a Albatàrrec, però des que estic a la Bordeta faig vida pel barri i soc més a prop de tot per si em passa alguna cosa”, assenyala l’home. Afegeix que, d’un temps ençà, el nombre de barraques a la zona ha augmentat. “Per l’avinguda Artesa n’hi ha algunes, però estan bastant escampades. Jo aquí no molesto ningú, estic bé i em venen a visitar la policia i els serveis socials per veure com em trobo, no necessito més”, conclou l’Antonio.
El president veïnal de la Bordeta, Juanjo Gatius, diu sobre l’assentament de l’avinguda Artesa que “està controlat per la Urbana i els Mossos i no genera cap problema, però no és l’únic del barri, ja que al final del carrer Sicorís n’hi ha un altre”.
La seua homòloga de Cappont, Veni Ros, coincideix amb Gatius. “És veritat que el campament desallotjat de Tarradellas, que no és l’únic de la zona, no estava en bones condicions i no ens agrada que visquin així, però hi ha gent que prefereix estar allà que en pisos”, diu.
La presidenta del Turó de Gardeny, Montse Muixí, indica que també hi ha assentaments a l’antiga discoteca del Turó, que està previst enderrocar, i a les velles edificacions militars en desús.
“Molts viuen allà des de fa anys, però estan controlats per la policia i els serveis socials de l’ajuntament”, afegeix Muixí. També han detectat campaments a l’Horta, als voltants de la canalització i al final del carrer Xavier Puig Andreu de Pardinyes.