L'Ilerna Lleida anuncia la incorporació del pivot serbi Dragan Apic
El club fa oficial un dels dos reforços interiors que té tancats. L'altre és Ángel Delgado
L'Ilerna Lleida ha anunciat aquest dilluns al matí la incorporació del pivot serbi Dragan Apic per a aquesta temporada amb opció a una segona. El jugador nascut a Novi Sad (3/10/1995) i de 2,06 m d'alçada, arriba amb experiència a la Liga Endesa i en diverses competicions europees.
A la Liga Endesa ha vestit les samarretes del San Pablo Burgos (2020) i del Río Breogán (2024-2026). La temporada passada amb el conjunt gallec va disputar 33 partits de lliga, amb una mitjana de 10:36 minuts de joc, 4,4 punts, 2 rebots per partit i 4 de valoració.
A banda de la incorporació d'Apic, tal i com ha publicat aquest dilluns SEGRE, el club també té tancat el reforç del pivot dominicà Ángel Delgado. Arriba procedent del Trabzonspor turc i també ha jugat dos campanyes a la Lliga ACB, en el seu cas a les files d’Estudiantes (2020-2021) i Bilbao (2021-2022).
Esports
Perrin fitxa pel Baskonia
Xavier Pujol
Esports
Dragan Apic i Ángel Delgado reforçaran el precari joc interior de l'Ilerna Lleida
Xavier Pujol