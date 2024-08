El jove detingut per assassinar un nen d’11 anys a Toledo pateix un trastorn mental

Espelmes i flors recorden a Mateo, d’11 anys, davant del poliesportiu Ángel Tardío a Mocejón (Toledo) on va ser assassinat diumenge passat.Ismael Herrero / EFE

El jove de 20 anys detingut per matar suposadament a Mateo, d’11 anys, a la localitat toledana de Mocejón diumenge passat, va declarar als agents de la Guàrdia Civil que no es va poder controlar i que ho va fer "el seu altre jo"· Així ho han indicat a EFE fonts pròximes a la investigació, que han recordat que el jove va confessar aquest dilluns el seu crim, després que fos detingut a casa del seu pare després d’haver assistit també al registre de l’habitatge de la seua àvia, on suposadament es va canviar de roba el dia del succés.

Les fonts han precisat que el jove pateix un trastorn mental i, segons ha publicat ABC, el seu pare afirma que té un 70 per cent de discapacitat. De moment, el detingut es troba en dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil de Toledo.