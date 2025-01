Trump signa els primers decrets: indulta els assaltants del Capitoli, surt de l’OMS i retira els EUA de l’Acord de París

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat desenes de decrets per “revertir” el mandat de l’expresident Joe Biden poques hores després d’assumir el càrrec. Entre les decisions adoptades dilluns a la nit, destaca l’indult als condemnats per l’assalt al Capitoli que va instigar el mateix Trump el 6 de gener de 2021. A més, el magnat ha donat l’ordre de retirar els EUA, per segona vegada -ja ho va fer en el seu primer mandat-, de l’Acord de París, així com sortir de l’Organització Mundial de la Salut. Trump també ha aprovat la declaració “d’emergència nacional” a la frontera amb Mèxic per frenar l’arriba de migrants, una ordre per canviar el nom del Golf de Mèxic per ‘Golf d’Amèrica’ i la negativa a reconèixer els canvis de sexe.

Trump ha decretat que la situació actual a la frontera amb Mèxic és una “invasió” i prohibeix l’entrada física als EUA de qualsevol estranger “implicat en la invasió”, inclús aquelles que demanin asil.

Trump desplegarà l’exèrcit a la frontera sud del país per dur a terme les anunciades “deportacions massives”. A més, la pàgina web del govern nord-americà a través de la qual els migrants podien sol·licitar una cita per fer les peticions d’asil ha quedat inoperativa.

El magnat també ha donat l'ordre de suspendre la concessió de la ciutadania per dret de naixement i ha ordenat la designació de tots els càrtels de la droga com a organitzacions terroristes.

L'allau de mesures aprovades per Trump s'ha produït poques hores després de convertir-se en el 47è president dels Estats Units en una cerimònia dins el Capitoli, a Washington, en què ha promès “revertir completament” les polítiques de l’administració Biden. “L’era d’or ha començat”, ha dit en un acte rodejat dels homes més rics del país, de dirigents d’extrema dreta i dels membres del seu futur govern.

Assalt al Capitoli

Trump ha indultat els condemnats en l’assalt al Capitoli i ha perdonat les penes a 14 membres dels Proud Boys i els Oath Keepers, grups paramilitars d’extrema dreta. També ha demanat al fiscal general que retiri totes les acusacions contra els acusats per l’atac del 6 de gener del 2021. Hi ha més de 1.265 que han estat acusades pels fets, segons les últimes dades del departament de Justícia dels EUA.

El mateix Trump va ser imputat per un presumpte delicte de conspiració i obstrucció en relació amb l'assalt al Capitoli, però el fiscal especial Jack Smith va retirar l'acusació a finals de novembre per la doctrina del Departament de Justícia dels EUA que considera que no es poden mantenir causes penals contra un president en exercici. Ara bé, Smith va defensar en un informe publicat la setmana passada que Trump hauria estat condemnat si no hagués guanyat les eleccions.

Mesures trànsfobes

Trump ha dictat un decret que estableix com a “política dels EUA” reconèixer només dos sexes: els homes i les dones. “Aquests sexes no es poden canviar i es basen en una realitat fonamental i incontrovertible”, diu el text, que justifica la mesura per un suposat intent d’“erradicar la realitat biològica del sexe” i “d’atacar les dones”.

D’altra banda, ha ordenat eliminar els programes de “diversitat, igualtat i inclusió” de l’administració Biden.

Prepara nous aranzels

Trump ha encarregat examinar la relació comercial dels EUA amb el Canadà, Mèxic i la Xina, així com fluxos migratoris i de drogues. Un primer pas de cara a imposar nous aranzels als seus principals socis comercials.