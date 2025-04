La Xina contraataca: aranzels del 34%, sancions i control de terres rares en resposta a Trump

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La Xina ha desplegat aquest divendres un ampli paquet de contramesures econòmiques com a resposta directa als aranzels addicionals del 34% imposats pels Estats Units. El govern de Pequín ha anunciat gravàmens idèntics a les importacions nord-americanes, sancions a empreses nord-americanes i restriccions a l’exportació de terres rares, en la qual cosa suposa una escalada en la guerra comercial entre les dos més potències econòmiques mundials.

L’Executiu xinès ha establert un aranzel del 34% a tots els béns procedents dels Estats Units a partir del proper 10 d’abril, taxa que se sumarà a les ja existents sobre determinats productes. L’intercanvi comercial entre ambdues nacions va assolir el 2024 un volum aproximat de 688.280 milions de dòlars després d’experimentar un creixement del 3,7% respecte a l’any anterior, segons dades oficials de les Duanes xineses.

Restriccions a materials estratègics

El Ministeri de Comerç del país asiàtic ha comunicat també que limitarà les exportacions de diversos materials rars fonamentals per a la indústria electrònica, aeroespacial i altres sectors estratègics. Les restriccions afectaran el samari, gadolini, terbi, disprosi, luteci, escandi i itri, elements que formen part del conjunt de 17 terres rares el subministrament mundial de les quals està dominat per la Xina.

No és la primera ocasió en què Pequín utilitza el control d’aquests materials estratègics com a eina de pressió. El febrer passat, les autoritats xineses ja van anunciar controls d’exportació sobre cinc metalls crítics (tungstè, tel·luri, bismut, indi i molibdè), com a resposta als gravàmens addicionals del 10% que va imposar l’administració Trump als productes xinesos.

Sancions a empreses nord-americanes

En un moviment paral·lel, el Ministeri de Comerç xinès ha inclòs 16 companyies nord-americanes en la seua llista de control d’exportacions amb l’objectiu de "protegir la seguretat i els interessos nacionals". Entre les empreses afectades es troben High Point Aerotechnologies, Sierra Nevada Corporation i Universal Logistics Holdings, moltes d’elles pertanyents als sectors aeroespacial, defensa i tecnologia, a més de logística, energia i consultoria.

Així mateix, unes altres onze empreses nord-americanes han estat incorporades a la llista d’entitats no confiables a causa de la seua "cooperació militar amb Taiwan" i la seua contribució a "perjudicar de forma significativa la sobirania nacional, la seguretat i els interessos de desenvolupament" de la Xina. Les companyies afectades, entre les quals es troben Skydio, BRINC i SYNEXXUS, no podran realitzar noves inversions en territori xinès ni participar en activitats d’importació o exportació amb el país.

Investigació antidúmping

El Ministeri de Comerç ha iniciat a més una investigació "antidúmping" sobre les importacions de determinats tubs de rajos X mèdics per a tomografia computarizada (TC) i alguns dels seus components procedents dels Estats Units i l’Índia. Segons l’organisme, "afectades per l’impacte dels productes importats, les indústries nacionals enfronten dificultats en el seu funcionament i la seua competitivitat industrial s’ha vist afectada negativament".

Per a Pequín, els aranzels imposats pels Estats Units "violen greument les normes de l’Organització Mundial del Comerç, danyen els drets i interessos legítims dels membres de l’OMC i soscaven greument el sistema de comerç multilateral basat en normes i l’ordre econòmic i comercial internacional".

Les mesures xineses arriben després que Trump imposés dimecres un aranzel addicional del 34% als productes xinesos, que se suma a les taxes del 20% ja vigents, situant el gravamen total en almenys un 54%. Aquesta nova pugna comercial recorda la que ja es va viure durant el primer mandat de Trump (2017-2021), quan va imposar diverses rondes d’aranzels per valor d’uns 370.000 milions de dòlars anuals, a la qual cosa la Xina va respondre amb mesures similars.