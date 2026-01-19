Romanen ingressats 41 ferits, 12 d’ells a l’UCI, per l’accident de trens
La vida dels hospitalitzats no corre perill, segons el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Un total de 41 persones romanen ingressades en diferents hospitals per les ferides que van patir en l’accident de trens que es va produir ahir diumenge a Adamuz (Còrdova), 12 de les quals, entre elles un menor, estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
El Servei d’Andalús de Salut ha actualitzat la xifra d’assistits donats d’alta que, a aquesta hora, s’eleva ja a 81; mentre que 41 romanen ingressats, 12 d’ells a UCI de diferents centres hospitalaris: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salut (3), Creu Roja (2) i Hospital San Juan de Déu (2).
En planta ja es troben 27 ferits, deu al Reina Sofia, un a Creu Roja, sis a Quirón Salut, sis a San Juan de Dios, un a Hospital Virgen de la Victoria de Màlaga, un altre a l'Hospital Universitario Regional de Màlaga i dos a l’Alto Guadalquivir.
La xifra total d’atesos s’ha elevat a 122 pacients, 117 adults i cinc nens, segons ha informat l’Agència d’Emergències d’Andalusia, dependent de la Conselleria de Sanitat, Presidència i Emergències.
La vida dels ferits en l’accident que es troben hospitalitzats a l’UCI, entre ells un nen, no corre perill, segons ha revelat aquest dilluns el president de la Junta, Juanma Moreno.
En declaracions a Canal Sur Televisión, Moreno ha dit que la pràctica totalitat dels ferits en l’accident d’ahir es troben "bé", excepte els que estan ingressats a l’UCI de quatre hospitals de Còrdova, però que tots ells "evolucionen favorablement" i les seues vides "no corren perill".
