SEGRE
tragèdia ferroviària

S'eleven a 40 les víctimes mortals i romanen ingressats 41 ferits, 12 d’ells a l’UCI, per l’accident de trens

La vida dels hospitalitzats no corre perill, segons el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.

El president d’Andalusia, Juanma Moreno, i el conseller andalús de Sanitat, Antonio Sanz, durant la visita al centre d’emergències a Adamuz.EFE/Sales

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

Un total de 41 persones romanen ingressades en diferents hospitals per les ferides que van patir en l’accident de trens que es va produir ahir diumenge a Adamuz (Còrdova), 12 de les quals, entre elles un menor, estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

El Servei d’Andalús de Salut ha actualitzat la xifra d’assistits donats d’alta que, a aquesta hora, s’eleva ja a 81; mentre que 41 romanen ingressats, 12 d’ells a UCI de diferents centres hospitalaris: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salut (3), Creu Roja (2) i Hospital San Juan de Déu (2).

Imatges aèries de l'accident de trens a Adamuz / Guardia Civil

En planta ja es troben 27 ferits, deu al Reina Sofia, un a Creu Roja, sis a Quirón Salut, sis a San Juan de Dios, un a Hospital Virgen de la Victoria de Màlaga, un altre a l'Hospital Universitario Regional de Màlaga i dos a l’Alto Guadalquivir.

La xifra total d’atesos s’ha elevat a 122 pacients, 117 adults i cinc nens, segons ha informat l’Agència d’Emergències d’Andalusia, dependent de la Conselleria de Sanitat, Presidència i Emergències.

La vida dels ferits en l’accident que es troben hospitalitzats a l’UCI, entre ells un nen, no corre perill, segons ha revelat aquest dilluns el president de la Junta, Juanma Moreno.

En declaracions a Canal Sur Televisión, Moreno ha dit que la pràctica totalitat dels ferits en l’accident d’ahir es troben "bé", excepte els que estan ingressats a l’UCI de quatre hospitals de Còrdova, però que tots ells "evolucionen favorablement" i les seues vides "no corren perill".

