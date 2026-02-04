Sánchez, irònic sobre les crítiques de Musk i Durov: "Borden, senyal que cavalquem"
La Moncloa acusa el fundador de Telegram de fer servir el "control" de la xarxa per dir "mentides" sobre el govern
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat irònic sobre les crítiques que els propietaris de les xarxes socials X, Elon Musk, i Telegram, Pavel Durov, han fet en les darreres hores sobre l'anunci de mesures per regular plataformes d'aquest tipus per a menors de setze anys. "Deixa que els tecnooligarques bordin, Sancho, és senyal que cavalquem", ha dit, parafrasejant una cita d''El Quixot'.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha lamentat que "milers d'usuaris de Telegram han rebut un missatge no autoritzat" de Durov, dient que govern amenaça les llibertats. "No ens tombaran. Trencarem els monopolis digitals i tornarem la tecnologia a la gent treballadora. El poder és de la gent, no d'ells", ha dit.
A banda d'aquestes manifestacions a través, precisament, de xarxes socials, la de Sánchez a través d'X, la de Díaz a través de Bluesky, el govern espanyol també ha acusat Durov d'haver utilitzat el "control sense restriccions" que té d'aquesta xarxa social per "enviar un missatge massiu a tots els usuaris d'Espanya en què aboca diverses mentides i atacs il·legítims" contra l'executiu.
L'endemà que Elon Musk acusés Sánchez a través d'X de "brut", "tirà" i "traïdor a la gent d'Espanya", Durov ha indicat en un missatge penjat al seu canal de Telegram que les restriccions que el govern vol instaurar per a les xarxes -seguint l'exemple de països com Austràlia- amenacen la llibertat d'expressió. L'executiu replica que el missatge "demostra per ell mateix la necessitat urgent de regular les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria mòbil".
"Els espanyols no podem viure en un món en què tecno-oligarques estrangers poden inundar els nostres telèfons de propaganda al seu antull perquè el govern ha anunciat mesures per protegir els menors i fer-los complir la llei", han indicat.
L'executiu també argumenta que els "problemes a les xarxes socials" són "una preocupació generalitzada de la ciutadania", i recorda que, segons l'últim Eurobaròmetre, el 95% dels espanyols estan preocupats per la "desinformació" i pels discursos d'odi i el 89% per la concentració de poder a les grans plataformes i la "manca de transparència" dels seus algoritmes.
La Moncloa recorda, a més, que Durov és investigat per la "possible responsabilitat en delictes greus" i que la plataforma ha incomplert "de forma reiterada" les "obligacions de control". A més, assegura que l'arquitectura de "moderació mínima" dissenyada "deliberadament" per l'empresari ha convertit Telegram en un "espai recurrent" per a "activitats criminals documentades, com xarxes d'abús sexual infantil i tràfic de drogues, amb casos investigats a països com França, Corea del Sud o Espanya".
El govern espanyol desgrana, a més, el missatge de Durov, que considera ple de mentides, com ara que la prohibició d'accés a menors de 16 anys "estableix un precedent per rastrejar la identitat de cada usuari, erosionant l'anonimat i obrint portes a la recopilació massiva de dades".
També desmenteix que obligar els directius de les xarxes a retirar continguts impliqui eliminar informació controvertida. En aquest sentit, recorda que el reglament de serveis digitals de la UE "ja obliga les xarxes socials a impedir la difusió de continguts il·lícits". "Cap tribunal europeu ha considerat que això vulneri la llibertat d'expressió", afegeix l'executiu espanyol.
Igualment, considera mentida l'opinió de Durov que la creació del delicte d'amplificació algorítimica comporti que els governs dictin els continguts o que la creació de l'empremta de l'odi i la polarització pugui ser una eina per suprimir l'oposició.