Les banderes com a missatge en la visita de la reina Letícia a Lleida

La visita de la reina Letícia a Lleida no va generar més protestes al carrer que la celebrada a la plaça Paeria dilluns a la nit. Ara bé, sí que hi va haver alguns veïns i assistents a l’acte a la Llotja que van expressar la seua disconformitat o bé el seu entusiasme amb banderes. Així, al bloc de pisos situat davant de la Fundació Sorigué hi havia estelades en quatre balcons i en un altre, situat més amunt, una rojigualda. Des d’allà, una dona va cridar “Letícia, guapa!” quan va arribar la reina. Al teatre de la Llotja, uns estudiants van desplegar una senyera quan va entrar la reina, i la regidora del Comú Laura Bergés va fer el mateix amb una bandera republicana, mentre que un altre jove situat en un seient bastant proper a la monarca exhibia una bandera espanyola.