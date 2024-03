Ronda de cervesa gratis

Creat: Actualitzat:

Un accident –per fortuna, lleu– registrat divendres a la nit a l’Ll-11 no va provocar l’habitual efecte tafaner, sinó més aviat gorrer. I és que les caixes de cervesa del camió sinistrat escampades per la calçada van ser molt temptadores per a alguns conductors, que van parar per emportar-se un particular souvenir amb el qual alegrar el cap de setmana. O qui sap si per compensar les moltes hores de col· lapse acumulat amb les últimes protestes dels pagesos.