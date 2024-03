Lorena Gómez va tenir competència a Lleida

Creat: Actualitzat:

La cantant Lorena Gómez jugava a casa i el seu concert de divendres a la Llotja va ser un èxit rotund i això que la lleidatana va tenir un competidor que es va emportar gairebé tants aplaudiments com ella. El seu fill, René Ramos, que encara no ha fet els quatre anys, es va convertir en protagonista de la vetllada. El petit va ballar totes les cançons des del passadís central de la sala Ricard Viñes i cada dos per tres llançava un “Mama, guapa!” a la seua progenitora. Per menjar-se’l.