Encara que el mal temps va obligar a suspendre la processó del Sant Enterrament de Lleida, els companys de Lleida TV van retransmetre en directe l’acte emotiu que es va viure a la Congregació de la Puríssima Sang. La pena és que els equips es van mullar i no va funcionar el so. Gràcies a tots els espectadors per la paciència.