Lo Pau de Ponts i el bisbe

Lo Pau de Ponts va ser un dels que van felicitar l’exbisbe Novell a través d’Instagram pel seu recent casament religiós, a la qual cosa la seua esposa, Sílvia Caballol, li va contestar amb ironia si ja l’estava preparant una altra cançoneta com la que li va dedicar quan va deixar la diòcesi. “No, no Déu me’n guard”, va respondre ell a la pregunta “Preparant nova cançó?".

"L’enhorabona i prou", afegeix el xouman, conciliador, "I ja aprofito per disculpar-me en cas que la cançoneta aquella se us hagués pogut posar malament, no era pas la meua intenció, no hi havia cap mala fe. Dit això, per molts anys i salut. Ja li ho pots fer extensiu al teu home", al que Caballol respon amb una careta somrient i una mà amb el polze aixecat.